Правду о событиях 1915 года в Османском государстве не удастся скрыть. Правду можно выявить лишь при помощи науки, истории, права, диалога и дискуссий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в публикации главы Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна в социальных сетях, сделанной на английском языке.

"Турция всегда готова обсудить правду о событиях 1915 года. Когда и где угодно. Мы были готовы вчера, готовы сегодня, будем готовы и завтра", - написал Алтун.