Франция направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией

Власти Франции распорядились направить в Индию крупную партию кислородного оборудования для помощи стране в борьбе с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и свыше 2 тыс. летальных исходов.