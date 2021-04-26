Число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 90 человек

В Багдаде из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 90 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Ранее МВД Ирака сообщало, что жертвами инцидента стали 82 человека, еще 110 пострадали. Семьям погибших выплатят по десять миллионов иракских динаров (около семи тысяч долларов США).

По данным СМИ, причиной пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" стал взрыв баллона с кислородом, большинство людей отравились угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения и мэра Багдада, распорядившись провести в их отношении расследование.