В США за сутки выявили более 53 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 53 363, скончались 724 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 852 летальных исхода.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 32 миллионов человек, скончались около 572 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.