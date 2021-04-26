Ученый назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Индии

За рост заболеваемости COVID-19 в Индии ответственны "британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх.

"В Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, в Дели растет число случаев заражения "британским" штаммом.

"Мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", - сказал Сингх.

При этом эксперт отметил, что несмотря на распространение различных штаммов, в целом число заражения ими остается небольшим.

Ранее Индия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавирусной инфекции.