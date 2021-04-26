Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президент Александра Лукашенко признают свою вину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США.

В группу входят как граждане Белоруссии, так и иностранцы. Согласно заявлению белорусского КГБ, они также хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Обвинения предъявили четверым фигурантам, Зенковича Федуту задержали в Москве при содействии ФСБ, а Костусева - в республике.

Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.