На Израиль выпустили ракету из сектора Газа

Палестинские радикалы в воскресенье выпустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

"Несколько минут назад террористы в Газе выпустили ракету по Израилю", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу произошел самый мощный ракетный обстрел Израиля с февраля 2020 года, когда за сутки по еврейскому государству радикалы из Газы выпустили порядка 80 снарядов. Единичные ракетные обстрелы после перерыва в несколько месяцев возобновились в конце прошлого года. В субботу армейская пресс-служба сообщила, что начальник Генерального штаба израильской армии Авив Кохави из-за обострения ситуации на границе с сектором Газа принял решение отложить запланированную на ближайшее время поездку в США.