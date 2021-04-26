США подняли в небо «сверхсекретный» самолет из-за России

США из-за напряженности на российско-украинской границе подняли в воздух самолет-разведчик U-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, "сверхсекретный" самолет-шпион вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, чтобы начать разведывательную миссию в Европе.

Автор статьи заявил, что U-2 отправили на континент после того, как российские войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе РФ.

"Присутствие U-2 в Европе - это предупреждение Москве", - сказано в публикации.

В материале говорится, что в последние недели самолет-шпион очень часто замечали над авиабазой в Глостершире. В Минобороны Великобритании и в ВВС США не стали называть причину возросшей активности разведывательного аппарата, добавил автор.