Раскрыты подробности пожара с 90 погибшими в иракской больнице

Пожар в больнице Багдада, унесший жизни десятков человек, распространился за три минуты, не оставив людям шансов на спасение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило в воскресенье МВД Ирака, передает информационный портал Mawazin.

"Пожар распространился очень быстро, - рассказал официальный представитель ведомства Халед аль-Михна. - Буквально за три минуты огнем было охвачено все здание". При этом, по его словам, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три с половиной минуты. Он рассказал, что больничный комплекс не был оснащен системами пожаротушения или раннего предупреждения. Кроме того, внутренние помещения больницы были отделаны легковоспламеняющимися материалами - в частности, подвесные потолки, - что способствовало быстрому распространению огня.

Как указал официальный представитель, трагедия в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке иракской столицы "не несет криминальной подоплеки". "Это был несчастный случай, ставший результатом халатности", - сказал он и добавил, что, возможно, имело место короткое замыкание, но это еще предстоит установить следствию.

По официальным данным МВД, число жертв пожара составляет 82 человек, 110 пострадали. Иракские СМИ ранее сообщили о 88 погибших, некоторые депутаты и правозащитники говорят о свыше 100 погибших. Как отметил аль-Михна, большинство жертв было в отделении реанимации, где и произошел взрыв кислородных баллонов с последующим пожаром, многие тяжелобольные задохнулись в результате отравления угарным газом или из-за остановки систем подачи кислорода.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отстранил в воскресенье от должности министра здравоохранения страны и губернатора Багдада, в отношении них проводится расследование. По словам аль-Казыми, халатность и бесхозяйственной стали главными причинами страшного пожара в больнице Ибн аль-Хатыб. Он приказал провести тщательное расследование произошедшего, в стране объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя.

Правительство объявило о выделении семьям погибших по 10 млн иракских динаров (около $6 900).