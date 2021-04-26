https://news.day.az/world/1337229.html ВКС России успешно испытали новую противоракету
ВКС России успешно испытали новую противоракету
Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую противоракету системы противоракетной обороны (ПРО).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает российское Министерство обороны.
Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
"Успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - сообщили в Минобороны.
Как рассказал командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, в ходе тестирования ракеты боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью. Кроме того, после серии испытаний ракета подтвердила свои заложенные характеристики.
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