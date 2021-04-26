Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую противоракету системы противоракетной обороны (ПРО).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает российское Министерство обороны.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"Успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - сообщили в Минобороны.

Как рассказал командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, в ходе тестирования ракеты боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью. Кроме того, после серии испытаний ракета подтвердила свои заложенные характеристики.