Турция пообещала ответить США на признание «геноцида армян»

Анкара ответит на решение президента США Джо Байдена признать "геноцид армян" в Османской империи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об заявил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в беседе с агентством Reuters.

"В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм, видов и степеней", - заявил представитель Эрдогана.

Калын также назвал решение американских властей "просто возмутительным". Он не уточнил, ограничит ли Анкара доступ США к авиабазе Инджирлик на юге Турции, которая используется для поддержки международной антитеррористической коалиции.

Ранее председатель турецкой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек выступил за то, чтобы Анкара вернула себе полный военный контроль над авиабазой Инджирлик и отправила американских военнослужащих обратно в Соединенные Штаты.