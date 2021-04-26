Тегеран заявил о необходимости регионального диалога на Ближнем Востоке

Ближневосточный регион серьезно нуждается в организации диалога между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которые прошли в Дохе.

"Глава МИД Ирана указал, что подход Тегерана направлен на развитие отношений со странами региона, а также приветствовал организацию регионального диалога и назвал его серьезной необходимостью", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Также Зариф "отметил важность развития [двустороннего] сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций, учитывая тот потенциал, которым обладают две страны".

В свою очередь глава МИД Катара отметил, что "следующая совместная комиссия пройдет в Дохе с целью укрепления торгово-экономических отношений между двумя государствами".

Кроме того, в воскресенье Зариф был принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию в регионе, а также переговоры по ядерной сделке.

15 февраля глава МИД Катара посетил Иран, где был принят президентом республики Хасаном Роухани. По информации иранских СМИ, в ходе встречи дипломат передал иранскому политику послание эмира Катара. Кроме того, 18 января шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью телеканалу Блумберг призвал арабские страны Персидского залива вступить в диалог с Ираном и выразил готовность Дохи выступить в качестве посредника.