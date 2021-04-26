На севере Ирака нейтрализованы десятки террористов ПКК

В рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım, начатых в пятницу ВС Турции на севере Ирака, нейтрализован, по меньшей мере, 31 боевик террористической организации ПКК. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе инспекционной поездки в Центр управления операцией Pençe-Yıldırım в юго-восточной турецкой провинции Хаккари, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Операции проводятся согласно намеченному плану. На данный момент мы нанесли удары по 1 132 целям террористов, включая 120 ударов с воздуха. Террористы понесли тяжелые потери. Шесть наших солдат были ранены и доставлены в больницу", - сказал Акар.