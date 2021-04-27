Гарри не может наладить отношения с королевской семьей

Королевский эксперт и журналистка Кэрол Мэлоун в колонке для издания Express отметила, что герцог Сассекский, принц Гарри не сможет наладить отношения с королевской семьей до тех пор, пока рядом с ним Меган Маркл, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

"Я думаю, что эта вражда на руку Меган. Ее устраивает, что Гарри находится за океаном в тысячах миль от семьи и друзей из его прошлого, ведь они могут попытаться повлиять на его мышление и убедить, что отказ от королевской жизни был ошибкой. Меган нужно держать мужа в изоляции и отдельно от родных, чтобы сохранить контроль. Если бы этой вражды не было, Гарри, возможно, никогда бы не покинул Великобританию. Меган сыграла большую роль в его отказе от всего, чем он ранее дорожил. Разлученные со своими семьями, они полностью зависят друг от друга. Только Гарри в худшей ситуации, потому что рядом с Меган ее мама, а у него ее нет. А теперь у него еще и испорченные отношения с отцом и братом", - считает Мэлоун.



Напомним, что принц Гарри специально прилетел в Великобританию на церемонию погребения его дедушки, герцога Эдинбургского принца Филиппа. Принца холодно встретили члены королевской семьи, которые считают, что он повел себя ужасно.