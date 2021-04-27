Глобальное потепление изменило ось вращения Земли

Расположение Северного и Южного полюсов Земли не статично. Ось, вокруг которой вращается Земля, всегда движется из-за процессов, которые ученые не полностью понимают. Известно, что одним из факторов подвижности полюсов является распределение воды по поверхности планеты. Недавно выяснилось, что на смещение оси вращения Земли влияет и климат.

Согласно информации рhys.org, новое исследование Университета Китайской академии наук более подробно объяснило изменение оси планеты, которое произошло в середине 90-х годов прошлого века. Оказалось, что на это повлияло таяние ледников, вызванное глобальным потеплением, передает Day.Az.

Специалисты объяснили, что Земля вращается вокруг оси, похожей на волчок. Если вес волчка меняется, он начинает наклоняться и раскачиваться. То же самое происходит с Землей, когда вес переносится из одной области в другую.

Авторы нового исследования считают, что изменения запасов воды на суше способствовали сдвигам в полярном дрейфе в последние два десятилетия, что также изменило способ распределения массы по всему миру.

При этом ученые пояснили, что изменение оси Земли недостаточно велико, чтобы повлиять на повседневную жизнь людей. Это может изменить продолжительность дня, но только на миллисекунды. Отмечается также, что таяние льда не может полностью объяснить сдвиг оси вращения нашей планеты, но отлично показывает, насколько прямая человеческая деятельность влияет на изменение массы воды на суше.