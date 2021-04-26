Раненных на войне армян заставляют вернуться в армию

Троих из 44-х (военно)пленных, в декабре вернувшихся в Армению из Баку, снова отправили на службу, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На момент начала боевых действий в Карабахе 18-летний Саро Маркосян отслужил три месяца. В ходе войны он получил осколочное и 3 огнестрельных ранения в ногу и в области талии.

В правительстве, куда он обратился, молодому человеку сказали, что оставшийся срок службы он "ничего делать не будет".

19-летний Нарек Нерсисян, до войны отслуживший полтора месяца, вместе с семью другими солдатами попал в плен в Суговушане.

По возвращении в Ереван военнослужащих сначала доставили в военный госпиталь, где сообщили, что у них нет проблем со здоровьем. С парнями работал и психолог, а затем их снова отправили служить.

Осколок из ноги Саро до сих пор не извлекли, так как операция может повлечь нежелательные последствия.

А по словам Нарека, психологически он еще не готов к службе.

"Воспоминания постоянно всплывают, я пытаюсь забыть. Но такое не стирается... Сейчас этого меньше, но страхи у меня еще есть. Бессонница потихоньку отступает, но еще не до конца...", - цитирует солдата радиостанция "Свобода".

В течение десяти проведенных дома дней Нарек не выходил из своей комнаты, общаться с родными не хотел. Делился мыслями только с двоюродным братом.

"Напряженный... Разговариваешь с ним, он делает такие движения... Семья боится, что он может попасть в какую-нибудь драку", - рассказал брат.

Нарек покинул воинскую часть и отправился в министерство обороны, но ему ни с кем не удалось встретиться. В тот же день за ним пришла военная полиция и вернула в военчасть.

На данный момент неизвестно, переведут Нарека и Саро на постоянное место дислокации или в другое место.

По закону, факт попадания в плен не считается основанием для освобождения от службы, сказал председатель общественной организации "Диалог мира" Эдгар Хачатрян.

"Проблема в том, что этот закон не модернизирован, не учтено военное положение, нынешняя ситуация. Во-вторых, на данный момент власти не предпринимают никаких действий для решения подобных вопросов. Нужно всего лишь одно решения правительства, чтобы к законодательным реформам не пришлось идти длинным путем", - отметил правозащитник.

Правозащитница Арминэ Садикян ставит на первое место психологическое состояние солдата, вернувшегося из плена.

"Сколько бы ни говорили, что физически он здоров и что ранений и повреждений нет, с этими людьми нужно проводить длительную работу для их повторной интеграции в общество, тем более для их возвращения в Вооруженные силы.

Не думаю, что мы в настолько крайнем состоянии, что он незаменим на службе. Государство обязано в полной мере заняться психологическим восстановлением".

Военнослужащими срочной службы из вернувшихся в декабре 44-х пленных были лишь 9 человек: 6 из них демобилизовали по состоянию здоровья, а Саро, Нарека и еще одного солдата снова отправили служить.