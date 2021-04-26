Армения должна отойти от влияния армянской диаспоры

Для обеспечения мира в регионе Армения должна отойти от влияния диаспоры.

Об этом сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что у Турции никогда не было проблем с армянским народом, однако Армения, находясь под влиянием своей диаспоры, продолжает питать ненависть к Турции.

Комментируя использование президентом США Байденом слова "геноцид", Алтун подчеркнул, что это, безусловно, нанесет ущерб отношениям между двумя странами.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории страны не было никакого "геноцида армян".

Турция призвала Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий 1915 года. Но Армения до сих пор не отреагировала на это предложение Турции.