В России выявили 8 803 заразившихся коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 803, до 4 771 372. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области, Республике Алтай (0,02%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 706 в Санкт-Петербурге, 609 в Московской области, 234 в Ростовской области, 184 в Нижегородской области, 177 в Самарской области.
Сейчас в России насчитываются 268 145 инфицированных коронавирусом.
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