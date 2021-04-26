В России выявили 8 803 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 803, до 4 771 372. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области, Республике Алтай (0,02%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 706 в Санкт-Петербурге, 609 в Московской области, 234 в Ростовской области, 184 в Нижегородской области, 177 в Самарской области.

Сейчас в России насчитываются 268 145 инфицированных коронавирусом.