Армяне осквернили памятник Махатме Ганди в Ереване

В Ереване армяне осквернили памятник видному политическому и общественному деятелю Индии и лидеру индийского освободительного движения против колонизаторов Махатме Ганди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в соцсетях.

Ереванцы забросали яйцами монумент Ганди, являвшегося, по их мнению, "другом Мустафы Кемаля Ататюрка и азербайджанцев, армянофобом и даже фашистом". Армяне не пощадили и мемориальную доску с именем Ганди, которую они снесли.

Все просто: Махатма Ганди никогда не поддерживал армянскую ложь.

Очевидно, что для армянского общества, который воздвигает памятник приспешнику фашистов Гарегину Нжде, дружба с индийским народом не имеет никакого значения. Настолько, что оно осмеливается на резкие и оскорбительные выпады в адрес легендарного духовного лидера Индии.