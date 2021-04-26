Заявление Байдена окажет негативное влияние и на турецко-армянские связи

"Президент США Джо Байден использовал термин "геноцид" применительно к событиям 1915 года и тем самым проигнорировал и исказил исторические реалии".

Как передает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Хулуси Акар отметил, что те, кто использует термин "геноцид", должны взглянуть на свою историю и на мировую историю.

"Что думает об этом сдержанный американский народ? Это решение, принятое под влиянием лобби, не представляющего армянский народ, не имеет разумного объяснения. Подобные политические заявления неспособны переписать историю.

Недопустимо и бесполезно создавать новые противоречия в истории. Исторические события не должны быть политизированы. Очевидно, что это окажет негативное влияние на мир в регионе, в первую очередь на турецко-армянские связи.

Стабильность нашего региона - общая проблема стран региона, Турции и Армении, а не армянской диаспоры и стран, пытающихся использовать ее в своих интересах", - сказал он.

Х.Акар отметил, что Турция всегда подчеркивала необходимость того, чтобы историки, а не политики обсуждали события 1915 года, ожидала этого от третьих стран, в том числе от своих союзников, таких как США: "Тем не менее, этим решением американская администрация опровергла свою же официальную информацию и под давлением армянской диаспоры и других лиц проигнорировала существующие документы, в том числе отчет генерала Харбора в Национальном управлении архивов и документации США (NARA)".

Министр обороны Турции подчеркнул, что США должны исправить свою ошибку.