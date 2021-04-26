Путин и Бердымухамедов обсудили ход подготовки к VI Каспийскому саммиту

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе телефонного разговора подчёркнуто, что российско-туркменистанское стратегическое партнёрство развивается успешно. В этой связи обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией.

Затронут ход подготовки к шестому Каспийскому саммиту и второму Каспийскому экономическому форуму, запланированным в текущем году.

Владимир Путин выразил также глубокие соболезнования в связи с недавней кончиной отца президента Туркменистана.