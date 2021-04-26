Встреча Путина и Байдена планируется летом

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал он.

"Пока не называлась ни одна страна, [где может пройти встреча]", - уточнил представитель Кремля.