Достигнута договоренность о производстве вакцины «Sputnik V» в Турции

В Турции будут производить российскую вакцину против коронавируса (COVID-19) "Sputnik V".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, соответствующая договоренность достигнута между Российским фондом прямых инвестиций и "Viscoran ilaç".