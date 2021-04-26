https://news.day.az/world/1337401.html Достигнута договоренность о производстве вакцины «Sputnik V» в Турции
Достигнута договоренность о производстве вакцины «Sputnik V» в Турции
В Турции будут производить российскую вакцину против коронавируса (COVID-19) "Sputnik V".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, соответствующая договоренность достигнута между Российским фондом прямых инвестиций и "Viscoran ilaç".
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