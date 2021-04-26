Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Италии.

Как передаетDay.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел России.

Было отмечено, что 26 апреля "посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи".