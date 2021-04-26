Польша созвала встречу Вишеградской группы для обсуждения России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) "по российскому вопросу". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что общение министров пройдет по видеосвязи.

"Цель этой встречи - обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", - говорится в сообщении.