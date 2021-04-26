В Грузии неделю не будет работать общественный транспорт

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Грузии с 3 по 12 мая на всей территории страны работа муниципального транспорта будет приостановлена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение об этом принял Межведомственный координационный совет Грузии.

Сообщается, что цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение вируса, ограничив передвижение граждан по территории страны во время праздников 4-11 мая.