https://news.day.az/world/1337475.html Ракета попала в здание администрации афганской провинции
Ракета попала в здание администрации афганской провинции
Ракета попала в здание администрации афганской провинции Кунар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате случившегося пострадали пять человек.
В момент происшествия в администрации проходило мероприятие. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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