Ракета попала в здание администрации афганской провинции

Ракета попала в здание администрации афганской провинции Кунар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В результате случившегося пострадали пять человек.

В момент происшествия в администрации проходило мероприятие. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.