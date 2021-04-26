Иран хочет стать ближневосточным хабом по производству "Спутника V"

Иран намерен стать ближневосточным хабом для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Уже в ближайшее время Тегеран начнет производить препарат по лицензии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В беседе с "Известиями" посол Казем Джалали заявил, что для начала Иран планирует завершить вакцинацию населения, после чего помощь будет оказываться другим странам.

"Иран заинтересован в том, чтобы стать региональным хабом по производству российского препарата. Когда вакцина будет произведена в нашей стране, это будет по лицензии РФ, Москва вместе с Тегераном будут совместно принимать решение о том, куда направлять вакцину", - пояснил Джалали.

Он также напомнил, что Россия играет огромную роль на Ближнем Востоке. Посол отметил, что у Москвы нет агрессивных настроений, а ее присутствие важно для поддержания мира и безопасности.