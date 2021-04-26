США взвинтили цену F-35

Исключение Турции из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II повышает стоимость двигателя F135 данного самолета на три процента, передает Defense News заявление главы подразделения Military Engines американской компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг, сделанное на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководитель сообщил, что изначально турецкими подрядчиками изготавливалось 188 комплектующих для двигателя, которые отличались высоким качеством и низкой ценой. Согласно Бромбергу, к настоящему времени Pratt & Whitney сертифицировала новых поставщиков для 75 процентов из указанного числа компонентов, большинство из которых находятся внутри США. Производители остальных комплектующих должны пройти сертификацию до конца текущего года.