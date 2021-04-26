В Беларуси начнут выдавать сертификат вакцинации от коронавируса

Власти Беларуси начнут выдавать сертификаты вакцинации гражданам, сделавшим прививку от коронавируса. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения приняло решение о выдаче гражданам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, сертификата о вакцинации", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Сертификат будет выдаваться по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны, поясняет Минздрав. Ведомство отмечает, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, и поэтому такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу.

В документ будет внесена информация о профилактических прививках против COVID-19, подтверждающая проведение двух этапов вакцинации. Сертификат заполняется на русском и английском языках, в нем будут указаны имя и дата рождения человека, прошедшего вакцинацию, наименование организации здравоохранения, сделавшей прививку, название использованной вакцины.

В Беларуси с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V", в конце декабря прошлого года им начали прививать медработников, с середины марта вакцинация стала доступной для педагогов и соцработников. В стране наладили совместное производство российского препарата "Спутник V". В феврале Беларусь получила китайскую вакцину компании Sinopharm. В республике планируют привить от коронавирусной инфекции на первом этапе не менее 60% населения.