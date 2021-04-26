Тела умерших от COVID в Индии жгут прямо на улицах

По-настоящему шокирующие кадры приходят сегодня из Индии. Там погибших от коронавируса кремируют прямо на улицах. Все потому, что нормальные крематории переполнены.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, такая же картина в больницах, мест нет нигде. Ни врачи, ни ритуальные службы не справляются.

А все потому, что ситуация действительно катастрофическая. Прямо сейчас в Индии происходит коронавирусный коллапс. Там самый большой прирост заболевших и умерших. Уже вторую неделю подряд статистика обновляет рекорды по обоим показателям.

За минувшие сутки заболевших более 352 тысяч человек. Прирост на три тысячи днем ранее. Умерли за минувшие сутки более 2 800 человек. Индия буквально захлебывается, но пока нет даже намека на улучшение ситуации.