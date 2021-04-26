Сотрудника посольства Украины в России объявили персоной нон грата

Сотрудник посольства Украины в РФ объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию России до конца дня 30 апреля. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что Москва будет принимать дополнительные меры, если Киев продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России", - указывается в документе.