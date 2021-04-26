В Китае дикий тигр забрел в населенный пункт и напал на людей

На границе России и Китая сегодня неспокойно. Там несколько часов искали амурского тигра, чтобы понять, куда он двинулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дело в том, что перед этим хищник атаковал буквально всех подряд. Очевидцы сняли, как огромный зверь свалил с ног женщину, а затем рванул в атаку на легковушку и пробил лобовое стекло.

Хищника в итоге поймали и отправили в реабилитационный центр, где он теперь проведет 2 месяца.