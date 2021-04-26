https://news.day.az/world/1337513.html В Китае дикий тигр забрел в населенный пункт и напал на людей - ВИДЕО
В Китае дикий тигр забрел в населенный пункт и напал на людей - ВИДЕО
На границе России и Китая сегодня неспокойно. Там несколько часов искали амурского тигра, чтобы понять, куда он двинулся.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дело в том, что перед этим хищник атаковал буквально всех подряд. Очевидцы сняли, как огромный зверь свалил с ног женщину, а затем рванул в атаку на легковушку и пробил лобовое стекло.
Хищника в итоге поймали и отправили в реабилитационный центр, где он теперь проведет 2 месяца.
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