ВОЗ направила тысячи сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тысячи сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом случаев заражения коронавирусом. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом передает Associated Press.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, эти сотрудники помогут индийским коллегам, давая технические консультации и оказывая помощь при вакцинации и мониторинге.

Он добавил, что ситуация в Индии сейчас "более чем душераздирающая".

"ВОЗ делает все, что может, предоставляетоборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус

В Индии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Последние несколько дней в стране фиксируют антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Накануне выявили более 352 тыс. новых случаев за сутки.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности от вируса - четвертое. Больницы в Индии переполнены, кислородных баллонов не хватает. Из-за этого правительство критикуют за неподготовленность к новой волне эпидемии.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.