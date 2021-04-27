Крушение вертолета в Канаде

Вертолет, на борту которого находились два члена экипажа и биолог, разбился в канадском арктическом регионе Нунавут, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авиакатастрофа произошла в районе острова Гриффин. В воскресенье, 25 апреля, с вертолетом Aerospatial 350B-2, принадлежащим канадской авиакомпании, пропала связь. В понедельник спасатели вылетели в район, где был зафиксирован последний радиосигнал с винтокрылой машины.

На месте были обнаружены обломки вертолета и тела двоих членов экипажа и биолога, которые находились на борту. Обстоятельства происшествия выясняются.