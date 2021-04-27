Нефть вновь подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июльского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,8% и составила $65,55 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июне повысилась на 0,74% и составила $62,37.