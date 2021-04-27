В Грузии за последние сутки выявлено 1 578 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1578 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 17 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 305850, число умерших - 4 060. Вылечились 287 938 человек.