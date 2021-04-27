В мире уже 26 стран с более миллионом заболевших коронавирусом

На 26 апреля число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире по предварительным данным достигло 147,8 млн чел., увеличившись на 690,8 тыс. чел. за 24 часа. Количество новых случаев уменьшилось относительно прироста днем ранее, свидетельствуют данные Johns Hopkins University, передает Day.Az со ссылкой на bcs-express.ru.

26-й страной в мире, где количество заболевших насчитывает более 1 млн человек, стали Филиппины. За последние сутки было выявлено более 8,9 тыс. случаев. Количество жертв в мире насчитывает уже более 3,1 млн, а выздоровевших - более 85,5 млн.

По данным сайта Our World in Data, на 25 апреля количество вакцинаций COVID-19 составило более 1 млрд.

По данным ВОЗ на 26 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло за последние сутки на 794,5 тыс., до 146,8 млн. Прирост количества новых случаев замедлился относительно предыдущего дня (+833,2 тыс.).

По данным Johns Hopkins University, число подтвержденных случаев коронавируса в США на 26 апреля составило 32,1 млн чел., увеличившись на 56,2 тыс. Прирост ускорился в сравнении с 32 тыс. новыми случаями днем ранее.

Число заразившихся коронавирусом в России на 26 апреля увеличилось на 8 803 и достигло 4 771,3 тыс., сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Количество новых заболевших в абсолютном выражении увеличилось относительно предыдущего дня (+8 780).