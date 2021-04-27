https://news.day.az/world/1337655.html За последние сутки в Индии выявлено 323 144 случая заражения COVID-19
За последние сутки в Индии выявлено 323 144 случая заражения COVID-19
За последние сутки в Индии выявлено 323 144 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ANI, за последние 24 часа в стране от коронавируса умер 2 771 человек.
Число умерших от коронавируса в Индии достигло 197 894, число инфицированных превысило 17 миллионов.
В настоящее время центром пандемии является Индия, в стране ощущается нехватка медикаментов и кислорода. Больницы по всей стране сообщают о нехватке коек-мест.
Великобритания, Франция уже отправили в эту страну вентиляторы и койки, США, Германия и другие страны объявили, что помогут Индии в борьбе с COVID-19.
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