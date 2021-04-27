В Украине за сутки скончались свыше 400 человек

В Украине за последние сутки выявлено 7 915 случаев инфицирования коронавирусом нового типа (COVID-19).

Об этом написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию в стране подтвердили в целом у 2 038 248 человек.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 432 украинца (всего - 42 950).

Вылечить за сутки удалось 17 391 больного с диагнозом COVID-19 (всего - 1 596 829).