https://news.day.az/world/1337659.html В Украине за сутки скончались свыше 400 человек
В Украине за сутки скончались свыше 400 человек
В Украине за последние сутки выявлено 7 915 случаев инфицирования коронавирусом нового типа (COVID-19).
Об этом написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
С начала пандемии коронавирусную инфекцию в стране подтвердили в целом у 2 038 248 человек.
За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 432 украинца (всего - 42 950).
Вылечить за сутки удалось 17 391 больного с диагнозом COVID-19 (всего - 1 596 829).
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