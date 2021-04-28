Пандемия коронавируса в мире усиливается

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия COVID-19 усиливается во всем мире. Об этом он сообщил на брифинге ВОЗ в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на AFN.BY.

"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Количество новых случаев растет 9-ю неделю подряд, а смертей - 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на мировую динамику, то на прошлой неделе было зафиксировано почти столько же новых случаев болезни, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал Гебреисус.

По его словам, несмотря на улучшение эпидемической ситуации в некоторых регионах, многие страны на данный момент переживают значительные темпы распространения болезни, а ситуация в Индии вызывает ужас.

Коронавирус в Индии распространяется крайне высокими темпами. Министерство здравоохранения 25 апреля сообщило о рекордных почти 350 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 2 767 смертей в течение суток. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 16,9 миллиона, а летальных - более 192 тысяч.

Катастрофическая ситуация наблюдается в индийских клиниках и в больницах. Руководство многих медицинских учреждений сообщило о нехватке медицинского кислорода и лекарств для тяжелобольных. В ряде городов вблизи клиник и больниц образовались очереди из больных или их родственников.