Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19

Белорусские ученые разрабатывают инактивированную цельновирионную вакцину против COVID-19, сообщил журналистам заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько, передает Day.Az со ссылкой на БелТА.

"Мы пошли по пути создания вакцины классического типа - это убитая цельновирионная вакцина. Такие препараты применяются очень давно для различных видов патогенов и имеют целый ряд преимуществ, основным из которых является то, что такая вакцина представлена полным набором антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа", - сказал А.Красько.

Он пояснил, что получить нейтрализующую активность антител после вакцинации достаточно сложно, а главное, что держится такая активность не очень долго, поэтому необходимо задействовать, в том числе и клеточный иммунитет. Чтобы получить такой иммунный ответ, недостаточно использовать только один S-белок, который применяется, например, в векторных вакцинах. Кроме того, специалист считает, что в перспективе эффективность векторных вакцин будет снижаться, поскольку в первую очередь вырабатывается очень сильный иммунный ответ на вектор, которым является аденовирус.

Выбранная белорусскими учеными технология имеет один недостаток: необходимость работы с высокопатогенным материалом на начальном этапе создания вакцины. А такой возможностью обладает только РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Заведующий лабораторией уверен, что необходимость разработки собственной вакцины очевидна. Для этого в стране есть определенные возможности, с советских времен сохранилась хорошая школа вирусологов. Несколько проблематичным является то, что в стране нет биотехнологического производства, то есть предприятий, которые бы производили вакцины для людей. Правда, сейчас на белорусских площадях уже выпускается по лицензии российская вакцина "Спутник V", но технологии с нуля (от момента разработки вакцины до постановки на производство) в настоящее время отсутствуют.