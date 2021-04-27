Как идет востановление собора Нотр-Дам

Прошло уже два года с той трагической ночи, когда загорелся собор Парижской Богоматери.

Причины возгорания 15 апреля 2019 года не обнародованы до сих пор, храм в результате пожара потерял кровлю XII века, шпиль и часы. Удалось сохранить каркас здания и часть стен. Восстановление жемчужины средневековой архитектуры продолжается и сегодня.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее, что уже удалось сделать.