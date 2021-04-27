https://news.day.az/world/1337685.html Как идет востановление собора Нотр-Дам - ФОТОРЕПОРТАЖ
Как идет востановление собора Нотр-Дам - ФОТОРЕПОРТАЖ
Прошло уже два года с той трагической ночи, когда загорелся собор Парижской Богоматери.
Причины возгорания 15 апреля 2019 года не обнародованы до сих пор, храм в результате пожара потерял кровлю XII века, шпиль и часы. Удалось сохранить каркас здания и часть стен. Восстановление жемчужины средневековой архитектуры продолжается и сегодня.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее, что уже удалось сделать.
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