В городе Мальмё на юге Швеции совершено нападение на мусульманское кладбище, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Инцидент произошел в районе Розенгард. Неизвестные повредили 10 надгробных плит. По факту ведется следствие.

Председатель шведской партии "Разные цвета" Микаил Юксел сообщил, что в последние годы в Швеции увеличилось число фактов проявления ненависти к мусульманам.

По его словам, нет ни дня, чтобы в отношении мусульман в стране не совершались нападки на почве ненависти.

"Хотя мусульмане в этом плане самая уязвимая группа в Европе и Швеции, правительства и политические партии не принимают результативных мер в этом направлении", - добавил Юксел.