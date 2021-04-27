В России коронавирусом заразились еще 8 053 человека

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 053 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 779 425.

За последние сутки от коронавируса умерли 392 человека. Число умерших от коронавируса достигло 108 980.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.