https://news.day.az/world/1337711.html В России коронавирусом заразились еще 8 053 человека
В России коронавирусом заразились еще 8 053 человека
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 053 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 779 425.
За последние сутки от коронавируса умерли 392 человека. Число умерших от коронавируса достигло 108 980.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре