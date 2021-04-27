https://news.day.az/world/1337730.html Мутировавшие штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
Мутировавшие штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
Мутировавшие штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, ситуация в этих регионах находится под контролем.
Отметим, в России за последние сутки коронавирусом заразились 8 053 человека, общее число инфицированных этим вирусом достигло 4 779 425.
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