Мутировавшие штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, ситуация в этих регионах находится под контролем.

Отметим, в России за последние сутки коронавирусом заразились 8 053 человека, общее число инфицированных этим вирусом достигло 4 779 425.