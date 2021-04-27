В Армении предъявлено обвинение замначальнику Генштаба ВС

Следственный комитет Армении предъявил обвинение заместителю начальника Генштаба ВС Армении Андранику Макаряну в халатном отношении к службе, причинившем существенный вред.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Обвинение Макаряну предъявлено по признакам части 3 статьи 376 УК Армении ("Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред"). В отношении Макаряна избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - отметили в пресс-службе.

Деяния, предусмотренные данной статьей УК, если они совершены во время военного положения или войны, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Согласно данным местных СМИ, Макаряна обвиняют в том, что в следствие его приказов во время военных действий в Нагорном Карабахе в октябре прошлого года, бесследно исчез отряд из 60 военнослужащих.