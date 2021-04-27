В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умерли 462 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерли 462 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 70 532.

За последние 24 часа в Иране COVID-19 заразились 20 963 человека, общее число инфицированных достигло 2 438 193.

Состояние 5287 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.