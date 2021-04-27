https://news.day.az/world/1337766.html В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умерли 462 человека
В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умерли 462 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерли 462 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 70 532.
За последние 24 часа в Иране COVID-19 заразились 20 963 человека, общее число инфицированных достигло 2 438 193.
Состояние 5287 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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