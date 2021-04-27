Коронавирус в Израиле: Около 1700 зараженных, за сутки умерли двое больных COVID-19

Утром во вторник, 27 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838193 заразившихся (+109 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1710 человек (-10).

830129 (+117) выздоровели после коронавируса.

6354 (+2) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 39741 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.

209 (-18 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 140 (-6) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 79 (-13) из них в критическом состоянии, 76 (-11) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 0,79.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.