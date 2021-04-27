МИД Украины объявил персоной нон грата консула России в Одессе

Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата российского консула в Одессе и обязало его покинуть страну до 30 апреля в качестве ответной меры на высылку 26 апреля украинского дипломата из Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.